Brioches et révolution ! (ou la Révolution française racontée aux enfants et à leurs parents), tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Brioches et révolution ! (ou la Révolution française racontée aux enfants et à leurs parents) Mardi 11 mai 2027, 19h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Accompagnateur Jeune Public : 15€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T19:00:00+02:00 – 2027-05-11T20:10:00+02:00

Fin : 2027-05-11T19:00:00+02:00 – 2027-05-11T20:10:00+02:00

L’augmentation du prix du pain n’a-t-elle pas sonné l’heure des premières révoltes populaires de 1789 ? Pas étonnant que miches, brioches et chouquettes soient conviées à la grande table de l’Histoire, supports inventifs de cette très vivante leçon sur les débuts de la Révolution française. En mitrons aux mains blanchies par la farine, Vincent Berger et Juliette Allain s’attellent à tout reprendre depuis la convocation des États Généraux, incarnant à eux deux tous les protagonistes – roi, reine, peuple de Paris et les 1 200 députés ! Les fiévreux débats d’hier sur la représentation, la justice sociale et les contre-pouvoirs percutent avec force ceux d’aujourd’hui. Un théâtre vif et nécessaire, dans la droite ligne de cette passionnante « fabrique théâtrale des savoirs » que développe depuis longtemps la metteuse en scène.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/brioches-et-revolution-ou-la-revolution-francaise-racontee-aux-enfants-et-leurs-parents-11052027 »}]

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