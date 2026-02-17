BRNDA SUPERSONIC Paris

BRNDA (22h30)

(Garage pop – Washington D.C., US)

BRNDA est un groupe qui existe depuis plus de dix ans et qui défend son propre style d’art punk à Washington DC et lors de plus de 200 concerts à travers le pays. Leur dernier album, Do You Like Salt? (2021), a marqué une avancée considérable pour le groupe à bien des égards (concerts, presse, soutien). Le groupe a continué sur sa lancée en 2025, sortant un album live puis son dernier album Total Pain, qu’il a promu lors d’une tournée. En 2026, il se produira au New Colossus Festival à New York, puis partira en tournée en Europe en juin.

https://brendadc.bandcamp.com/music

———————————

Vendredi 19 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Pavement, Big Thief & Car Seat Headrest

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

