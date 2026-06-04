Exposition de graphisme – Central Europe Graphic Safari Galerie 7 Paris

« Central Europe Graphic Safari » est une exposition imaginée par Elvin Melkić et Hippolyte Maillols après un voyage à travers la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne. Elvin Melkić et Hippolyte Maillols sont deux amis d’enfance qui ont poursuivi des études de graphisme à Paris.

Développé au milieu de l’année 2025 au cours d’un voyage Interrail de trois semaines, le projet documente l’identité graphique de la région (logos, typographie, affiches, etc.) ainsi que son environnement visuel (architecture, transports, individus, etc.).

L’exposition rassemble des images et des vidéos récoltées pendant le périple, aux côtés de créations produites par la suite (affiches, cartes postales, journal, etc.).