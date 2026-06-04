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Exposition de graphisme – Central Europe Graphic Safari Galerie 7 Paris

Exposition de graphisme – Central Europe Graphic Safari Galerie 7 Paris

Exposition de graphisme – Central Europe Graphic Safari Galerie 7 Paris lundi 15 juin 2026.

Lieu : Galerie 7

Adresse : 7 rue Saint Sabin

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 11:00

Heure de fin : 20:00

Tarif : gratuit

« Central Europe Graphic Safari » est une exposition imaginée par Elvin Melkić et Hippolyte Maillols après un voyage à travers la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne. Elvin Melkić et Hippolyte Maillols sont deux amis d’enfance qui ont poursuivi des études de graphisme à Paris.

Développé au milieu de l’année 2025 au cours d’un voyage Interrail de trois semaines, le projet documente l’identité graphique de la région (logos, typographie, affiches, etc.) ainsi que son environnement visuel (architecture, transports, individus, etc.).

L’exposition rassemble des images et des vidéos récoltées pendant le périple, aux côtés de créations produites par la suite (affiches, cartes postales, journal, etc.).

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