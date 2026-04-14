IA et SEO : comment l’Intelligence Artificielle transforme la visibilité en ligne de votre entreprise artisanale, Visioconférence, Paris

IA et SEO : comment l’Intelligence Artificielle transforme la visibilité en ligne de votre entreprise artisanale Lundi 15 juin, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T12:15:00+02:00 – 2026-06-15T13:15:00+02:00

Fin : 2026-06-15T12:15:00+02:00 – 2026-06-15T13:15:00+02:00

Au programme

C’est quoi le SEO

Comprendre le rôle de l’IA dans le référencement et la visibilité locale

Découvrir des outils simples pour analyser, optimiser et rédiger grâce à l’IA

Exemples pratiques : Google My Business, répondre aux commentaires

Conseils pour utiliser l’IA efficacement : qualité des contenus, prompts, bonnes pratiques SEO

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous, sans prérequis technique

Démonstrations des usages concrets

Questions/réponses avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

Visioconférence paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cma-france-1/ia-et-seo-comment-lintelligence-artificielle-transforme-la-visibilite-en-ligne-de-votre-entreprise-artisanale »}]

Participez à notre webinaire gratuit : Quand ? Lundi 15 juin de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique. SEO GO