IA et SEO : comment l’Intelligence Artificielle transforme la visibilité en ligne de votre entreprise artisanale, Visioconférence, Paris
IA et SEO : comment l’Intelligence Artificielle transforme la visibilité en ligne de votre entreprise artisanale, Visioconférence, Paris lundi 15 juin 2026.
IA et SEO : comment l’Intelligence Artificielle transforme la visibilité en ligne de votre entreprise artisanale Lundi 15 juin, 12h15 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T12:15:00+02:00 – 2026-06-15T13:15:00+02:00
Fin : 2026-06-15T12:15:00+02:00 – 2026-06-15T13:15:00+02:00
Au programme
- C’est quoi le SEO
- Comprendre le rôle de l’IA dans le référencement et la visibilité locale
- Découvrir des outils simples pour analyser, optimiser et rédiger grâce à l’IA
- Exemples pratiques : Google My Business, répondre aux commentaires
- Conseils pour utiliser l’IA efficacement : qualité des contenus, prompts, bonnes pratiques SEO
Pourquoi s’inscrire ?
- Accessible à tous, sans prérequis technique
- Démonstrations des usages concrets
- Questions/réponses avec un expert de la CMA
Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »
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Participez à notre webinaire gratuit : Quand ? Lundi 15 juin de 12h15 à 13h15 – 1h en ligne, gratuit Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique. SEO GO
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