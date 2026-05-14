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Broc des kids et des babies de la mairie du 9e arrondissement – édition 2026 Mairie du 9e arrondissement Paris

Broc des kids et des babies de la mairie du 9e arrondissement – édition 2026 Mairie du 9e arrondissement Paris

Broc des kids et des babies de la mairie du 9e arrondissement – édition 2026 Mairie du 9e arrondissement Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Mairie du 9e arrondissement

Adresse : 6 rue Drouot

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Votre meilleure occasion de faire de bonnes affaires est de retour !

LA BROC DES KIDS ET DES BABIES

Vide-greniers des enfants du 9e

Samedi 30 mai
de 14h à 18h
Mairie du 9e, 6 rue Drouot

Vente de jouets, livres, vêtements d’enfants et de nourrissons, matériel de puériculture…
Venez faire des affaires !

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 pour faire les meilleures affaires !
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot  75009 Paris
https://mairie09.paris.fr/pages/broc-des-kids-et-des-babies-samedi-30-mai-2026-34922


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