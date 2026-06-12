Laon

Brocante à Laon (cité médiévale)

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A 20 min du Center Parcs !

Braderie des commerçants organisée par l’association Festi’Châtelaine

Brac’ante, mélange de braderie des commerçants de la rue et brocante pour tous

Nombre d’exposants NC

RV rue Châtelaine de 7h à 18h ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 36 20 99

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English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Laon (cité médiévale) Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon