Brocante à Laon (cité médiévale) Laon
Brocante à Laon (cité médiévale) Laon dimanche 14 juin 2026.
Laon
Brocante à Laon (cité médiévale)
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
A 20 min du Center Parcs !
Braderie des commerçants organisée par l’association Festi’Châtelaine
Brac’ante, mélange de braderie des commerçants de la rue et brocante pour tous
Nombre d’exposants NC
RV rue Châtelaine de 7h à 18h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 36 20 99
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English :
20 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante à Laon (cité médiévale) Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon
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