Brocante au boulodrome de La Fère La Fère dimanche 21 juin 2026.

La Fère

Brocante au boulodrome de La Fère

10-6 Rue Drouot La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le 21 juin 2026 de 7h00 à 18h00 au boulodrome de La Fère.

Au programme

Brocante organisée par le Club d’Animation Laférois.

Tarifs

Adhérent 3 mètres gratuit puis 1€ le mètre supplémentaire.

Non adhérent 1€ le mètre .

Professionnel Laférois 1€ le mètre.

Professionnel extérieur 2€ le mètre.

Buvette et restauration sur place.

Réservation et informations au 06 75 68 81 99.

Rendez-vous le 21 juin 2026 de 7h00 à 18h00 au boulodrome de La Fère.

Au programme

Brocante organisée par le Club d’Animation Laférois.

Tarifs

Adhérent 3 mètres gratuit puis 1€ le mètre supplémentaire.

Non adhérent 1€ le mètre .

Professionnel Laférois 1€ le mètre.

Professionnel extérieur 2€ le mètre.

Buvette et restauration sur place.

Réservation et informations au 06 75 68 81 99. .

10-6 Rue Drouot La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 68 81 99

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English :

See you on June 21, 2026, from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. at the La Fère boules court.

On the agenda:

Flea market organized by the Laf%E9rois Recreation Club.

Prices:

Members: 3 meters free, then 1? per additional meter.

Non-members: 1? per meter.

Laf%E9rois professionals: 1? per meter.

Non-local professionals: 2? per meter.

Refreshments and food available on site.

For reservations and information, call 06 75 68 81 99.

L’événement Brocante au boulodrome de La Fère La Fère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard