Brocante au boulodrome de La Fère La Fère
Brocante au boulodrome de La Fère La Fère dimanche 21 juin 2026.
La Fère
Brocante au boulodrome de La Fère
10-6 Rue Drouot La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin 2026 de 7h00 à 18h00 au boulodrome de La Fère.
Au programme
Brocante organisée par le Club d’Animation Laférois.
Tarifs
Adhérent 3 mètres gratuit puis 1€ le mètre supplémentaire.
Non adhérent 1€ le mètre .
Professionnel Laférois 1€ le mètre.
Professionnel extérieur 2€ le mètre.
Buvette et restauration sur place.
Réservation et informations au 06 75 68 81 99.
Rendez-vous le 21 juin 2026 de 7h00 à 18h00 au boulodrome de La Fère.
Au programme
Brocante organisée par le Club d’Animation Laférois.
Tarifs
Adhérent 3 mètres gratuit puis 1€ le mètre supplémentaire.
Non adhérent 1€ le mètre .
Professionnel Laférois 1€ le mètre.
Professionnel extérieur 2€ le mètre.
Buvette et restauration sur place.
Réservation et informations au 06 75 68 81 99. .
10-6 Rue Drouot La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 68 81 99
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English :
See you on June 21, 2026, from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. at the La Fère boules court.
On the agenda:
Flea market organized by the Laf%E9rois Recreation Club.
Prices:
Members: 3 meters free, then 1? per additional meter.
Non-members: 1? per meter.
Laf%E9rois professionals: 1? per meter.
Non-local professionals: 2? per meter.
Refreshments and food available on site.
For reservations and information, call 06 75 68 81 99.
L’événement Brocante au boulodrome de La Fère La Fère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard
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