Le fermier amoureux La Fère
Le fermier amoureux La Fère vendredi 19 juin 2026.
La Fère
Le fermier amoureux
23 Rue des Bigors La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le vendredi 19 juin 2026 à 20h30 à La Fère Espace Drouot.
Au programme
Pièce de théâtre.
Pièce de Michel Fournier et mise en scène de Janique Moine .
Entrée Libre et Gratuite.
Informations au 03 23 56 62 00.
Rendez-vous le vendredi 19 juin 2026 à 20h30 à La Fère Espace Drouot.
Au programme
Pièce de théâtre.
Pièce de Michel Fournier et mise en scène de Janique Moine .
Entrée Libre et Gratuite.
Informations au 03 23 56 62 00. .
23 Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00
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English :
Rendezvous on Friday, June 19, 2026 at 8.30pm at La Fère Espace Drouot.
Program:
Play.
Play by Michel Fournier and directed by Janique Moine.
Free admission.
Information on 03 23 56 62 00.
L’événement Le fermier amoureux La Fère a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cœur de Picard
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