Le fermier amoureux La Fère vendredi 19 juin 2026.

La Fère

Le fermier amoureux

23 Rue des Bigors La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le vendredi 19 juin 2026 à 20h30 à La Fère Espace Drouot.

Au programme

Pièce de théâtre.

Pièce de Michel Fournier et mise en scène de Janique Moine .

Entrée Libre et Gratuite.

Informations au 03 23 56 62 00.

Rendez-vous le vendredi 19 juin 2026 à 20h30 à La Fère Espace Drouot.

Au programme

Pièce de théâtre.

Pièce de Michel Fournier et mise en scène de Janique Moine .

Entrée Libre et Gratuite.

Informations au 03 23 56 62 00. .

23 Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00

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English :

Rendezvous on Friday, June 19, 2026 at 8.30pm at La Fère Espace Drouot.

Program:

Play.

Play by Michel Fournier and directed by Janique Moine.

Free admission.

Information on 03 23 56 62 00.

L’événement Le fermier amoureux La Fère a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cœur de Picard