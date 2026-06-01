Café littéraire LGBT La Fère
Café littéraire LGBT La Fère mercredi 17 juin 2026.
La Fère
Café littéraire LGBT
La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous le 17 juin à 17h00, à la bibliothèque de La Fère.
Au programme
Un café littéraire où vous pourrez échanger autour d’ouvrages sur la thématique LGBTQ+ dans une atmosphère conviviale.
Venez avec un livre que vous souhaitez faire découvrir aux autres et peut -être avoir de nouvelles idées de lecture !
Accès gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite
Gratuit.
Informations au 06 34 39 71 42 ou via bibliotheque@ville-lafere.fr
Rendez-vous le 17 juin à 17h00, à la bibliothèque de La Fère.
Au programme
Un café littéraire où vous pourrez échanger autour d’ouvrages sur la thématique LGBTQ+ dans une atmosphère conviviale.
Venez avec un livre que vous souhaitez faire découvrir aux autres et peut -être avoir de nouvelles idées de lecture !
Accès gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite
Gratuit.
Informations au 06 34 39 71 42 ou via bibliotheque@ville-lafere.fr .
La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 39 71 42 bibliotheque@ville-lafere.fr
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English :
See you on June 17 at 5:00 pm at the La Fère library.
Program:
A literary café where you can discuss LGBTQ+ books in a friendly atmosphere.
Come along with a book you’d like to share with others, and maybe get some new ideas for reading!
Free admission, accessible to people with reduced mobility
Free admission.
Information on 06 34 39 71 42 or bibliotheque@ville-lafere.fr
L’événement Café littéraire LGBT La Fère a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cœur de Picard
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