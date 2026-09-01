BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Place de l’Europe Baugé-en-Anjou
samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Europe · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 07:00:00
fin : 2026-12-26 13:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-24 2026-11-28 2026-12-26
Le 4ème samedi de chaque mois, une brocante mensuelle de professionnels se tient à Baugé place de l’Europe au cœur de la ville. Ce lieu historique, plein de charme offrira un très bel écrin pour faire revivre un passé plus ou moins lointain.
Les curieux et les amateurs d’objets anciens (mobilier, horlogerie, vaisselle, mercerie, livres, modes et accessoires vintage, antiquités d’ici ou d’ailleurs…) trouveront leur bonheur auprès d’une dizaine d’exposants sympathiques et enthousiastes. .
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 86 31 24
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English :
L’événement BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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