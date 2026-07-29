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Vide-greniers à Clefs Baugé-en-Anjou

dimanche 6 septembre 2026 · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Clefs
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Baugé-en-Anjou

Vide-greniers à Clefs

Clefs Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide-greniers à Clefs
Venez vous balader et chiner tout au long de la journée.
Réservé aux particuliers et professionnels (non alimentaire)
Véhicules autorisés
Buvette et snack sur place.
1€ le mètre linéaire (minimum 5m)
Réservations conseillées, nombre de places limitées.   .

Clefs Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 32 78 63 

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English :

Garage Sale at Clefs

L’événement Vide-greniers à Clefs Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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