Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières
Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 3 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Brocante
Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Brocante organisée par le Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil
Restauration et buvette sur place. .
Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Flea market organized by the Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil
L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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