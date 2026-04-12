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Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Esplanade de l'église

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante

Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Brocante organisée par le Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil
Restauration et buvette sur place.   .

Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Flea market organized by the Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil

L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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