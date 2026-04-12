Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante

Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Brocante organisée par le Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil

Restauration et buvette sur place. .

Esplanade de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Flea market organized by the Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil

L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN