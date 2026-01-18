Brocante d’automne La Chaise-Dieu

Brocante d’automne

Esplanade de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

2026-10-11

Brocante professionnelle de 7h à 17h sur l’esplanade de la gare organisé par Collector 63 avec le soutien du club Les vieux tacots casadéens

Esplanade de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

Professional flea market from 7am to 5pm on the station esplanade, organized by Collector 63 with the support of the Les vieux tacots casadéens club

