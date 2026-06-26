Brocante de Foire aux huîtres Esplanade de la Croix Montamette Cognac

Informations pratiques

Cognac

Brocante de Foire aux huîtres

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Venez célébrer la 76e édition de la foire aux huîtres et de sa traditionnelle brocante !

Une restauration sur place est prévue ainsi qu’une buvette.

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Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 00 19 comite_quartier_stmartin@orange.fr

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English :

Come celebrate the 76th edition of the oyster fair and its traditional flea market!

Food will be available on site, along with a refreshment stand.

L’événement Brocante de Foire aux huîtres Cognac a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac