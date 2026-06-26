Brocante de Foire aux huîtres Esplanade de la Croix Montamette Cognac
samedi 26 septembre 2026 · Esplanade de la Croix Montamette · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Brocante de Foire aux huîtres
Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Venez célébrer la 76e édition de la foire aux huîtres et de sa traditionnelle brocante !
Une restauration sur place est prévue ainsi qu’une buvette.
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Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 00 19 comite_quartier_stmartin@orange.fr
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English :
Come celebrate the 76th edition of the oyster fair and its traditional flea market!
Food will be available on site, along with a refreshment stand.
L’événement Brocante de Foire aux huîtres Cognac a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac
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