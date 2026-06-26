UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

Brocante de Foire aux huîtres Esplanade de la Croix Montamette Cognac

samedi 26 septembre 2026 · Esplanade de la Croix Montamette · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Esplanade de la Croix Montamette
Adresse
Boulevard Oscar Planat
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Brocante de Foire aux huîtres

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Venez célébrer la 76e édition de la foire aux huîtres et de sa traditionnelle brocante !
Une restauration sur place est prévue ainsi qu’une buvette.
  .

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 00 19  comite_quartier_stmartin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate the 76th edition of the oyster fair and its traditional flea market!
Food will be available on site, along with a refreshment stand.

L’événement Brocante de Foire aux huîtres Cognac a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)