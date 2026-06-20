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Brocante de la fête médiévale Villeneuve

Brocante de la fête médiévale Villeneuve

Brocante de la fête médiévale Villeneuve dimanche 19 juillet 2026.

Ville
12260 Villeneuve
Département
Aveyron
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif

Villeneuve

Brocante de la fête médiévale

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

A l’occasion de la brocante de la fête médiévale, venez chiner à Villeneuve !
Espace piétonnier sécurisé de 09h00 à 17h00.
900m linéaire de déballage.
Restauration rapide possible à partir de 12h30.
4€ le mètre linéaire +5m de profondeur. Café offert aux exposants.   .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 81 49 19 28  brocantevilleneuvemedieval@gmail.com

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English :

Come and bargain-hunt at Villeneuve’s medieval festival flea market!

L’événement Brocante de la fête médiévale Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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