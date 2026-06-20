Brocante de la fête médiévale Villeneuve
Brocante de la fête médiévale Villeneuve dimanche 19 juillet 2026.
Villeneuve
Brocante de la fête médiévale
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
A l’occasion de la brocante de la fête médiévale, venez chiner à Villeneuve !
Espace piétonnier sécurisé de 09h00 à 17h00.
900m linéaire de déballage.
Restauration rapide possible à partir de 12h30.
4€ le mètre linéaire +5m de profondeur. Café offert aux exposants. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 81 49 19 28 brocantevilleneuvemedieval@gmail.com
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English :
Come and bargain-hunt at Villeneuve’s medieval festival flea market!
L’événement Brocante de la fête médiévale Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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