Villeneuve

Brocante de la fête médiévale

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A l’occasion de la brocante de la fête médiévale, venez chiner à Villeneuve !

Espace piétonnier sécurisé de 09h00 à 17h00.

900m linéaire de déballage.

Restauration rapide possible à partir de 12h30.

4€ le mètre linéaire +5m de profondeur. Café offert aux exposants. .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 81 49 19 28 brocantevilleneuvemedieval@gmail.com

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English :

Come and bargain-hunt at Villeneuve’s medieval festival flea market!

L’événement Brocante de la fête médiévale Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)