Saint-Quentin

Brocante de l’association Jeu de boules en Bois

Place des Girondins Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Jeu de Boules en Bois organise la deuxième édition de sa brocante !

Rendez-vous sur la place des Girondin entre 7h et 18h.

Buvette restauration animations et musique sont au programme !

Portes ouverte du jeu de boule en bois le matin, concours l’après-midi (1€ l’inscription sur place avant 12h30).

Information au 06 18 52 47 44.

L’association Jeu de Boules en Bois organise la deuxième édition de sa brocante !

Rendez-vous sur la place des Girondin entre 7h et 18h.

Buvette restauration animations et musique sont au programme !

Portes ouverte du jeu de boule en bois le matin, concours l’après-midi (1€ l’inscription sur place avant 12h30).

Information au 06 18 52 47 44. .

Place des Girondins Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 18 52 47 44

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English :

The Jeu de Boules en Bois association is organizing the second edition of its flea market!

Come to the Place des Girondin between 7am and 6pm.

Refreshments, food, entertainment and music are on the program!

Open house for the wooden boule game in the morning, competition in the afternoon (1? registration on site before 12.30 p.m.).

Information on 06 18 52 47 44.

L’événement Brocante de l’association Jeu de boules en Bois Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Saint-Quentinois