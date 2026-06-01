La Sous-Préfecture et son jardin, Sous-Préfecture, Saint-Quentin

La Sous-Préfecture et son jardin Samedi 6 juin, 09h00, 10h00, 11h00 Sous-Préfecture Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

L’hôtel de la Sous-Préfecture de Saint-Quentin est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2023.

Venez profitez du jardin de la Sous-Préfecture lors d’une visite guidée, découvrez sa biodiversité.

Sous-Préfecture rue de la Sous-Préfecture, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}] l’Hôtel de la Sous-préfecture est inscrit depuis 2023 au titre des Monuments Historiques.

L’hôtel de la Sous-Préfecture de Saint-Quentin est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2023.

©ville de saint-quentin