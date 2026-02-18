Brocante de printemps et marché Ruffec

Brocante de printemps et marché Ruffec dimanche 10 mai 2026.

Place de la gare Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-05-10 06:30:00
2026-05-10

Brocanteurs et marché artisanal réunis dans le quartier de la gare.
Le comité des fêtes organise sa traditionnel brocante avec un marché artisanal. Manège, possibilité de restauration sur place. Buvette.   .

Place de la gare Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77 

English :

Brocanteurs and artisanal market gathered in the district of the station.

