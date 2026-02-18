Brocante de printemps et marché Ruffec
Brocante de printemps et marché Ruffec dimanche 10 mai 2026.
Brocante de printemps et marché
Place de la gare Ruffec Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Brocanteurs et marché artisanal réunis dans le quartier de la gare.
Le comité des fêtes organise sa traditionnel brocante avec un marché artisanal. Manège, possibilité de restauration sur place. Buvette. .
Place de la gare Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 63 95 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocanteurs and artisanal market gathered in the district of the station.
L’événement Brocante de printemps et marché Ruffec a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne