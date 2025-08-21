Voie Verte Ruffec Indre

Voie Verte En VTC

Voie Verte 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 70000.0 Tarif :

Ancienne voie ferrée, c’est aujourd’hui un linéaire de plus de 70 km qui s’étend le long de la rivière Creuse et vers la vallée de l’Anglin et le département de la Vienne. Son faible dénivelé et son parcours sécurisé en fait un lieu de balade idéal pour les familles.

http://www.destination-brenne.fr/ +33 2 54 37 05 13

English : Voie verte

This old railway line is today a linear walking route, more than 7km long, extending along the river Creuse and towards the Anglin Valley and department of la Vienne. The low gradient and safe route make it an ideal walk for families.

Deutsch :

Die ehemalige Eisenbahnstrecke ist heute über 70 km lang und erstreckt sich entlang des Flusses Creuse und in Richtung des Anglin-Tals und des Departements Vienne. Der geringe Höhenunterschied und die gesicherte Strecke machen ihn zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Italiano :

Ex linea ferroviaria, oggi è lunga più di 70 km e si estende lungo il fiume Creuse e verso la valle di Anglin e il dipartimento di Vienne. La sua leggera pendenza e il percorso sicuro lo rendono un luogo ideale per le passeggiate in famiglia.

Español :

Antiguamente una línea de ferrocarril, ahora tiene más de 70 km de longitud y se extiende a lo largo del río Creuse y hacia el valle de Anglin y el departamento de Vienne. Su suave pendiente y la seguridad de su recorrido lo convierten en un lugar ideal para el paseo en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire