Troc de plantes Place du jumelage Ruffec
Troc de plantes Place du jumelage Ruffec mercredi 29 avril 2026.
Ruffec
Troc de plantes
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Venez échanger plants ou graines entre passionnés ou amateurs.
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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82
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English :
Come and swap plants or seeds between enthusiasts or amateurs.
L’événement Troc de plantes Ruffec a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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