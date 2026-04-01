Troc de plantes Place du jumelage Ruffec

Ruffec

Troc de plantes

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez échanger plants ou graines entre passionnés ou amateurs.

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Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82

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English :

Come and swap plants or seeds between enthusiasts or amateurs.

L’événement Troc de plantes Ruffec a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente