Boucle vélo n°31 C Ruffec Ruffec Charente

Boucle vélo n°31 C Ruffec

Boucle vélo n°31 C Ruffec Parking de la place de l’église 16700 Ruffec Charente Nouvelle-Aquitaine

Parcourez le Nord Charente en passant par Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Condac… Une boucle de 47km dans la campagne

+33 5 45 31 05 42

Ride through the northern Charente, passing through Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Condac… A 47km loop through the countryside

Fahren Sie durch den Norden der Charente und passieren Sie Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Condac… Eine 47 km lange Schleife durch die Landschaft

Pedalata attraverso la Charente settentrionale passando per Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Condac… Un anello di 47 km attraverso la campagna

Recorra el norte de Charente pasando por Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Condac… Un bucle de 47 km por el campo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme