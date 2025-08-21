Voie Verte tronçon Le Blanc/Thenay vers Argenton-sur-Creuse Ruffec Indre

Voie Verte tronçon Le Blanc/Thenay vers Argenton-sur-Creuse En VTC

Voie Verte tronçon Le Blanc/Thenay vers Argenton-sur-Creuse 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

L’itinéraire linéaire ombragé longe la vallée de la Creuse en empruntant la Voie Verte, ancienne voie ferrée. Tantôt en rive droite, tantôt en rive gauche, elle conduit à Argenton-sur-Creuse et notamment Argentomagus, haut lieu de l’histoire gallo-romaine.

http://www.destination-brenne.fr/ +33 2 54 37 05 13

English :

The shady linear route runs along the Creuse valley along the Voie Verte, an old railway line. Sometimes on the right bank, sometimes on the left bank, it leads to Argenton-sur-Creuse and notably Argentomagus, a high place of Gallo-Roman history.

Deutsch :

Die schattige, lineare Route verläuft entlang des Creuse-Tals auf der Voie Verte, einer ehemaligen Eisenbahnstrecke. Mal auf dem rechten, mal auf dem linken Ufer führt sie nach Argenton-sur-Creuse und insbesondere nach Argentomagus, einer Hochburg der gallo-römischen Geschichte.

Italiano :

Il percorso lineare e ombreggiato segue la valle della Creuse lungo la Voie Verte, un’ex linea ferroviaria. A volte sulla riva destra, a volte sulla riva sinistra, conduce ad Argenton-sur-Creuse e in particolare ad Argentomagus, un importante sito della storia gallo-romana.

Español :

La ruta lineal sombreada sigue el valle de Creuse a lo largo de la Voie Verte, una antigua línea de ferrocarril. A veces en la orilla derecha, a veces en la orilla izquierda, conduce a Argenton-sur-Creuse y, en particular, a Argentomagus, un importante lugar de la historia galorromana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire