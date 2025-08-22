Boucle vélo n°31 A Ruffec Ruffec Charente

Un circuit familial de 5km pour parcourir Ruffec et Condac.

  +33 5 45 31 05 42

English :

A 5km family trail through Ruffec and Condac.

Deutsch :

Auf einer 5 km langen Familienstrecke können Sie Ruffec und Condac durchwandern.

Italiano :

Un percorso per famiglie di 5 km attraverso Ruffec e Condac.

Español :

Un sendero familiar de 5 km por Ruffec y Condac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme