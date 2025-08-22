Boucle vélo n°31 A Ruffec Ruffec Charente
Boucle vélo n°31 A Ruffec Parking de la place de l’église 16700 Ruffec Charente Nouvelle-Aquitaine
Un circuit familial de 5km pour parcourir Ruffec et Condac.
+33 5 45 31 05 42
English :
A 5km family trail through Ruffec and Condac.
Deutsch :
Auf einer 5 km langen Familienstrecke können Sie Ruffec und Condac durchwandern.
Italiano :
Un percorso per famiglie di 5 km attraverso Ruffec e Condac.
Español :
Un sendero familiar de 5 km por Ruffec y Condac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme