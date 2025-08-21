La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du centre équestre et gîte de l’Epineau Ruffec Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du centre équestre et gîte de l’Epineau A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du centre équestre et gîte de l’Epineau Le Grand Tremble 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Au départ de la structure, trois circuits en sous-bois vous sont proposés pour découvrir les vallées de l’Anglin et de la Creuse. Une boucle à quelques kilomètres de distance vous amène au bord de la Benaize.

http://www.epineau.com/ +33 2 54 37 72 63

English : Around the Epineau horse riding stable

From the structure, three circuits in the undergrowth are proposed to you to discover the valleys of Anglin and Creuse. A loop a few kilometres away takes you to the banks of the Benaize.

Deutsch :

Von der Einrichtung aus werden Ihnen drei Rundwege durch das Unterholz angeboten, auf denen Sie die Täler des Anglin und der Creuse entdecken können. Eine Schleife in einigen Kilometern Entfernung führt Sie an das Ufer des Benaize.

Italiano :

Dalla struttura vengono proposti tre circuiti nel sottobosco per scoprire le valli dell’Anglin e della Creuse. Un anello a pochi chilometri di distanza porta alle rive del Benaize.

Español :

A partir de la estructura, se proponen tres circuitos en el sotobosque para descubrir los valles del Anglin y del Creuse. Un bucle a pocos kilómetros le lleva a las orillas del Benaize.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire