Brocante des Chats Libres de Decize La Saulaie Decize
Brocante des Chats Libres de Decize La Saulaie Decize dimanche 5 juillet 2026.
Decize
Brocante des Chats Libres de Decize
La Saulaie Avenue Victor Hugo Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Brocante organisée toute la journée par les Chats Libres de Decize.
1€50 le mètre
Arrivée des exposants à partir de 6h00
Restauration et buvette .
La Saulaie Avenue Victor Hugo Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 46 51 05
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English : Brocante des Chats Libres de Decize
L’événement Brocante des Chats Libres de Decize Decize a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Sud Nivernais
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