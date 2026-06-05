Brocante des Chats Libres de Decize La Saulaie Decize

Decize

Brocante des Chats Libres de Decize

La Saulaie Avenue Victor Hugo Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Brocante organisée toute la journée par les Chats Libres de Decize.

1€50 le mètre

Arrivée des exposants à partir de 6h00

Restauration et buvette .

La Saulaie Avenue Victor Hugo Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 46 51 05

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English : Brocante des Chats Libres de Decize

L’événement Brocante des Chats Libres de Decize Decize a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Sud Nivernais