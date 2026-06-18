Loisirs Jeunes Route d’Avril Decize
Loisirs Jeunes Route d’Avril Decize lundi 6 juillet 2026.
Decize
Loisirs Jeunes
Route d’Avril Lieux différents pour chaque activité (voir programme) Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
L’Office Municipal des Sports de Decize reconduit l’opération Loisirs Jeunes pour les 6-18 ans.
Ouvert à tous, habitants ou visiteurs, venez découvrir une activité sportive ou culturelle selon le planning ci-après (PDF) golf, randonnée, tennis de table, tir, karaté, boxe, gymnastique, cinéma, création DIY, journée rugby, escrime, relaxation,
pétanque, natation, canoë, caravane du sport, dessin, théâtre, tennis, badminton, football etc.
Pas d’inscription
Pour chaque activité, prévoir masque, baskets, tenue de pluie, bouteille d’eau… selon l’activité choisie. .
Route d’Avril Lieux différents pour chaque activité (voir programme) Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 80 05 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loisirs Jeunes
L’événement Loisirs Jeunes Decize a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Nivernais
À voir aussi à Decize (Nièvre)
- Régates internationales de Canoë-kayak Pointe des Halles Loire Decize 27 juin 2026
- Decize en game Salle des fêtes Decize 4 juillet 2026
- Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Stade Nautique Decize 4 juillet 2026
- Nouveaux Départs (Diab’Alex) Stade Nautique Decize 4 juillet 2026
- DJ MRT Fêtons le BAC Pointe des Halles Decize 4 juillet 2026