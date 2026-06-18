Loisirs Jeunes Route d’Avril Decize

Decize

Loisirs Jeunes

Route d’Avril Lieux différents pour chaque activité (voir programme) Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

L’Office Municipal des Sports de Decize reconduit l’opération Loisirs Jeunes pour les 6-18 ans.

Ouvert à tous, habitants ou visiteurs, venez découvrir une activité sportive ou culturelle selon le planning ci-après (PDF) golf, randonnée, tennis de table, tir, karaté, boxe, gymnastique, cinéma, création DIY, journée rugby, escrime, relaxation,

pétanque, natation, canoë, caravane du sport, dessin, théâtre, tennis, badminton, football etc.

Pas d’inscription

Pour chaque activité, prévoir masque, baskets, tenue de pluie, bouteille d’eau… selon l’activité choisie. .

Route d’Avril Lieux différents pour chaque activité (voir programme) Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 80 05 24

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English : Loisirs Jeunes

L’événement Loisirs Jeunes Decize a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Nivernais