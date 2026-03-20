Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Stade Nautique Decize
Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Stade Nautique Decize samedi 4 juillet 2026.
Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots
Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Assis à son bureau, au cœur de sa bibliothèque, le Capitaine fouille dans les recoins de sa mémoire pour nous livrer ses aventures… Histoires vraies ou vraies histoires…? Les enfants démêleront le vrai du faux, chanteront dans plusieurs langues, joueront avec les sons et les mots. Un poétique voyage immobile et drôle.
Spectacle pour les enfants.
Gratuit .
Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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