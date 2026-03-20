Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Stade Nautique Decize

Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Assis à son bureau, au cœur de sa bibliothèque, le Capitaine fouille dans les recoins de sa mémoire pour nous livrer ses aventures… Histoires vraies ou vraies histoires…? Les enfants démêleront le vrai du faux, chanteront dans plusieurs langues, joueront avec les sons et les mots. Un poétique voyage immobile et drôle.

Spectacle pour les enfants.

Gratuit .

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots

L’événement Conte musical Mémoires extraordinaires d’un faux capitaine des Mots Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)