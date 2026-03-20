Decize en game Salle des fêtes Decize

Decize en game

Salle des fêtes Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une journée entièrement placée sous le signe du jeu !

Plongez dans une journée où l’on joue à tout instant entre jeux de société qui rassemblent, jeux en bois grandeur nature, univers vidéoludiques, réalité virtuelle, bornes d’arcade et expositions, chaque coin devient une nouvelle aventure à explorer

Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Decize en game

L’événement Decize en game Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)