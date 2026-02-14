Nouveaux Départs (Diab’Alex) Stade Nautique Decize
Nouveaux Départs (Diab’Alex) Stade Nautique Decize samedi 4 juillet 2026.
Nouveaux Départs (Diab’Alex)
Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle de diabolo
Gratuit .
Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Nouveaux Départs (Diab’Alex)
L’événement Nouveaux Départs (Diab’Alex) Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)