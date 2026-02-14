Nouveaux Départs (Diab’Alex) Stade Nautique Decize

Nouveaux Départs (Diab’Alex)

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle de diabolo

Gratuit .

Stade Nautique Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Nouveaux Départs (Diab’Alex)

L’événement Nouveaux Départs (Diab’Alex) Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)