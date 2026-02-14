DJ MRT Fêtons le BAC Pointe des Halles Decize

DJ MRT Fêtons le BAC

Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

DJ MRT Nicolas Morette

Aux platines, MRT impose une signature sonore unique un mix énergique et lumineux, parfait pour vibrer en plein air. Entre rythmes house et trouvailles électroniques, il métamorphose la Pointe des Halles en véritable dancefloor à ciel ouvert. Sélection précise, instinct affûté, connexion directe avec le public préparez-vous à bouger !

Gratuit .

Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : DJ MRT Fêtons le BAC

L’événement DJ MRT Fêtons le BAC Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)