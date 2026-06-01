A la découverte du Tango Argentin Stade Nautique de Decize Decize dimanche 28 juin 2026.

Decize

A la découverte du Tango Argentin

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Planète des Songes vous invite à un voyage au cœur du tango argentin en compagnie de Los Tangueros.

Découvrez cette danse de couple emblématique, mêlant élégance, émotion et complicité, à travers un après-midi placé sous le signe du partage et de la convivialité. Les danseurs de Los Tangueros, association yzeurienne créée en 2003, proposeront plusieurs démonstrations pour vous faire apprécier toute la richesse et la subtilité du tango argentin.

La rencontre se prolongera par une initiation gratuite et ouverte à tous, idéale pour s’essayer à quelques pas et découvrir les sensations uniques de cette danse. Un rendez-vous accessible à tous les publics, curieux, amateurs ou passionnés, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Gratuit, participation au chapeau. .

Stade Nautique de Decize Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 96 82 54 phillippe.rollin54@gmail.com

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English : A la découverte du Tango Argentin

L’événement A la découverte du Tango Argentin Decize a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Nivernais