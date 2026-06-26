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Eveil musical Médiathèque municipale de Decize Decize

jeudi 9 juillet 2026 · Médiathèque municipale de Decize · Decize

Eveil musical Médiathèque municipale de Decize Decize

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque municipale de Decize
Adresse
8 Rue du Port
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Decize

Eveil musical

Médiathèque municipale de Decize 8 Rue du Port Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

Atelier d’éveil musical avec Nadine pour les enfants à partir de 2 ans. Sur inscription.

Gratuit   .

Médiathèque municipale de Decize 8 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 01 45 

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Decize a été mis à jour le 2026-06-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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