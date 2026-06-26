Eveil musical Médiathèque municipale de Decize Decize
jeudi 9 juillet 2026 · Médiathèque municipale de Decize · Decize
Informations pratiques
Decize
Eveil musical
Médiathèque municipale de Decize 8 Rue du Port Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30
Atelier d’éveil musical avec Nadine pour les enfants à partir de 2 ans. Sur inscription.
Gratuit .
Médiathèque municipale de Decize 8 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 01 45
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English : Eveil musical
L’événement Eveil musical Decize a été mis à jour le 2026-06-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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