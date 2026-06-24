Conte musical Silence…ça pousse Promenade des Halles Decize

Decize

Conte musical Silence…ça pousse

Promenade des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Conte musical à partir de 18 mois et pour toute la famille.

Ce spectacle a pour vocation d’explorer les liens profonds qui unissent l’homme au végétal, ainsi qu’à son environnement naturel. Il interroge comment nos actions, nos émotions et nos gestes peuvent impacter le vivant qui nous entoure. Tout commence avec une simple graine.

Musique, jeu et mise en scène Manolo. Scénographie Stella Cérioni.

Spectacle gratuit. Durée 30 mn .

Promenade des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 01 45

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English : Conte musical Silence…ça pousse

L’événement Conte musical Silence…ça pousse Decize a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)