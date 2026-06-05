Saint-Quentin

Brocante des Élyziks

33 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Les Élyziks organise une brocante le dimanche 7 juin.

Rendez-vous entre 8h et 17h au parc des champs Élysées pour passez un moment convivial et dénicher des petites pépites !

Tarif 2€ le mètre (2 mètre minimum)

Buvette et snacks sur place.

Réservation par mail à labrocante.leselyziks@gmail.com ou réservation le lundi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h au 06 60 27 78 78.

L’association Les Élyziks organise une brocante le dimanche 7 juin.

Rendez-vous entre 8h et 17h au parc des champs Élysées pour passez un moment convivial et dénicher des petites pépites !

Tarif 2€ le mètre (2 mètre minimum)

Buvette et snacks sur place.

Réservation par mail à labrocante.leselyziks@gmail.com ou réservation le lundi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h au 06 60 27 78 78. .

33 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 27 78 78 leselyziks@gmail.com

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English :

Les Élyziks association is organizing a flea market on Sunday, June 7.

Come along between 8am and 5pm to the Champs Élysées park to spend some quality time and find some little nuggets!

Price: 2? per metre (2-metre minimum)

Refreshments and snacks on site.

Reservations by e-mail to labrocante.leselyziks@gmail.com or on Mondays, Wednesdays and Thursdays from 5.30pm to 7pm on 06 60 27 78 78.

L’événement Brocante des Élyziks Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Saint-Quentinois