Brocante des Élyziks Saint-Quentin
Brocante des Élyziks Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.
Saint-Quentin
Brocante des Élyziks
33 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association Les Élyziks organise une brocante le dimanche 7 juin.
Rendez-vous entre 8h et 17h au parc des champs Élysées pour passez un moment convivial et dénicher des petites pépites !
Tarif 2€ le mètre (2 mètre minimum)
Buvette et snacks sur place.
Réservation par mail à labrocante.leselyziks@gmail.com ou réservation le lundi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h au 06 60 27 78 78.
L’association Les Élyziks organise une brocante le dimanche 7 juin.
Rendez-vous entre 8h et 17h au parc des champs Élysées pour passez un moment convivial et dénicher des petites pépites !
Tarif 2€ le mètre (2 mètre minimum)
Buvette et snacks sur place.
Réservation par mail à labrocante.leselyziks@gmail.com ou réservation le lundi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h au 06 60 27 78 78. .
33 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 27 78 78 leselyziks@gmail.com
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English :
Les Élyziks association is organizing a flea market on Sunday, June 7.
Come along between 8am and 5pm to the Champs Élysées park to spend some quality time and find some little nuggets!
Price: 2? per metre (2-metre minimum)
Refreshments and snacks on site.
Reservations by e-mail to labrocante.leselyziks@gmail.com or on Mondays, Wednesdays and Thursdays from 5.30pm to 7pm on 06 60 27 78 78.
L’événement Brocante des Élyziks Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Saint-Quentinois
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