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Brocante des Halles Pau

Brocante des Halles Pau

Brocante des Halles Pau dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 8 rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pau

Brocante des Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Brocante des halles   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Brocante des Halles

L’événement Brocante des Halles Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau

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