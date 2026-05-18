Brocante des voisins – 3e édition Cour d’immeuble Paris

Alors venez nous rendre visite pour cette 3e édition de LA BROCANTE DES VOISINS. Un moment de convivialité et l’occasion de chiner pour trouver le cadeau idéal.

Rendez-vous au 235 rue de Vaugirard Paris 15e

Métro : Volontaires (ligne 12)

Bus : 39, 70, 89

Vous aimez les vide-greniers et les brocantes ?

Le samedi 13 juin 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T09:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Cour d’immeuble 235, rue de Vaugirard 75015 Paris



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