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Brocante des voisins – 3e édition Cour d’immeuble Paris

Brocante des voisins – 3e édition Cour d’immeuble Paris

Brocante des voisins – 3e édition Cour d’immeuble Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cour d'immeuble

Adresse : 235, rue de Vaugirard

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Alors venez nous rendre visite pour cette 3e édition de LA BROCANTE DES VOISINS. Un moment de convivialité et l’occasion de chiner pour trouver le cadeau idéal.

Rendez-vous au 235 rue de Vaugirard Paris 15e

Métro : Volontaires (ligne 12)

Bus : 39, 70, 89

Vous aimez les vide-greniers et les brocantes ?
Le samedi 13 juin 2026
de 09h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T09:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Cour d’immeuble 235, rue de Vaugirard  75015 Paris


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