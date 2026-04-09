Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS
Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS vendredi 12 juin 2026.
Ulysse
2001, rappeur et slameur, fondateur du Collectif Grand Équipage,
et Arnaud Kérébel, compositeur et pianiste, s’associent avec
l’ensemble Pluralis autour d’une proposition originale : un concert
rap et chanson repensé en version orchestrale, dans la salle de 300
places de la Mairie du 9e arrondissement de Paris.
Lors
de ce show hybride à la croisée de multiples influences,
vous entendrez des morceaux existants réarrangés d’Ulysse 2001,
ainsi que des morceaux inédits.
Cette
soirée unique se poursuivra dans la salle de réception :
buffet, stands, échanges avec l’ensemble des partenaires dont les
associations May’Art et Fédérap, pour un temps de convivialité et
de partage autour de ce qui fait battre nos cœurs : la musique.
Alors… Bienvenue !
Concert de rap symphonique en plein cœur de Paris : de jeunes artistes émergents proposent un concert hybride et inédit à la croisée des styles musicaux.
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h30 à 22h00
payant
Tarif préférentiel : 12 euros
Tarif plein : 15 euros
Tarif premium : 20 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00
Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS
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