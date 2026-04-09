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Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS

Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS

Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Mairie du 9e arrondissement

Adresse : 6 rue Drouot

Ville : 75009 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Tarif préférentiel : 12 euros </p><p>Tarif plein : 15 euros</p><p>Tarif premium : 20 euros</p>

Ulysse
2001, rappeur et slameur, fondateur du Collectif Grand Équipage,
et Arnaud Kérébel, compositeur et pianiste, s’associent avec
l’ensemble Pluralis autour d’une proposition originale : un concert
rap et chanson repensé en version orchestrale, dans la salle de 300
places de la Mairie du 9e arrondissement de Paris.

Lors
de ce show hybride à la croisée de multiples influences,
vous entendrez des morceaux existants réarrangés d’Ulysse 2001,
ainsi que des morceaux inédits.

Cette
soirée unique se poursuivra dans la salle de réception :
buffet, stands, échanges avec l’ensemble des partenaires dont les
associations May’Art et Fédérap, pour un temps de convivialité et
de partage autour de ce qui fait battre nos cœurs : la musique.

Alors… Bienvenue !

Concert de rap symphonique en plein cœur de Paris : de jeunes artistes émergents proposent un concert hybride et inédit à la croisée des styles musicaux.
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h30 à 22h00
payant

Tarif préférentiel : 12 euros 

Tarif plein : 15 euros

Tarif premium : 20 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot  75009 PARIS

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