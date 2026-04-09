Ulysse 2001 – Rap symphonique Mairie du 9e arrondissement PARIS

Ulysse

2001, rappeur et slameur, fondateur du Collectif Grand Équipage,

et Arnaud Kérébel, compositeur et pianiste, s’associent avec

l’ensemble Pluralis autour d’une proposition originale : un concert

rap et chanson repensé en version orchestrale, dans la salle de 300

places de la Mairie du 9e arrondissement de Paris.

Lors

de ce show hybride à la croisée de multiples influences,

vous entendrez des morceaux existants réarrangés d’Ulysse 2001,

ainsi que des morceaux inédits.

Cette

soirée unique se poursuivra dans la salle de réception :

buffet, stands, échanges avec l’ensemble des partenaires dont les

associations May’Art et Fédérap, pour un temps de convivialité et

de partage autour de ce qui fait battre nos cœurs : la musique.

Alors… Bienvenue !

Concert de rap symphonique en plein cœur de Paris : de jeunes artistes émergents proposent un concert hybride et inédit à la croisée des styles musicaux.

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h30 à 22h00

payant

Tarif préférentiel : 12 euros

Tarif plein : 15 euros

Tarif premium : 20 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS



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