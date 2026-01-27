Chambre(s) à echo(s) L’atelier du plateau Paris

C’est un journal qui parle du temps qui passe, de la contemplation et de l’écoute attentive, de l’érosion du temps, de la dilatation des instants et des heures.

avec : Joce Mienniel, composition, flûtes, Julia Robert, alto, Aurélie Saraf, harpe, Nathalie Richard, comédienne, Virginie Poitrasson, poète.

Spectacle dans le cadre de la 8e édition du Festival Du haut des cimes de Ménilmontant.

Narration quotidienne et poétique qui se déroule sur les jours de la semaine, cette pièce se construit sur sept miniatures pour flûte, alto et harpe en écho au livre de la poète et performeuse Virginie Poitrasson Chambre(s) à écho(s) – Journal d’une traversée qui évoque le franchissement constant de frontières, entre le dedans et le dehors, soi-même et le monde, le corps et les objets.

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

En entrée libre.

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/chambres-a-echos/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org



