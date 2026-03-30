Abdou, Gouband, Warelis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Abdou, Gouband, Warelis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 12 juin 2026.
Entourée du toucher astral de la pianiste polonaise Marta Warelis et de la frappe végétale du batteur français Toma Gouband, la saxophoniste sort son premier album en trio sur le label new-yorkais « Relative Pitch Records » à l’automne 2024. Loin des sentiers battus, ce projet explore un territoire sonore où la complicité fusionnelle des trois musiciens tisse une trame à la fois puissante, poétique et totalement spontanée.
Sakina Abdou : saxophone
Toma Gouband : batterie
Marta Warelis : piano
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz contemporain
Après un premier album solo salué par la presse internationale, la saxophoniste Sakina Abdou revient avec un trio inédit.
Le vendredi 12 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00;2026-06-12T21:30:00+02:00_2026-06-12T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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