Abdou, Gouband, Warelis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entourée du toucher astral de la pianiste polonaise Marta Warelis et de la frappe végétale du batteur français Toma Gouband, la saxophoniste sort son premier album en trio sur le label new-yorkais « Relative Pitch Records » à l’automne 2024. Loin des sentiers battus, ce projet explore un territoire sonore où la complicité fusionnelle des trois musiciens tisse une trame à la fois puissante, poétique et totalement spontanée.

Sakina Abdou : saxophone

Toma Gouband : batterie

Marta Warelis : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz contemporain



Après un premier album solo salué par la presse internationale, la saxophoniste Sakina Abdou revient avec un trio inédit.

Le vendredi 12 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00;2026-06-12T21:30:00+02:00_2026-06-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

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