Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris

Il y a quelques années, une voix a réveillé les cours des anciens palais du nord de Kolkata – Natmandir, Sovabazar, Chattubabu Lattubabu, Madan Mahan…

Les murs ancestraux de St-John, la première cathédrale du Bengale, vibraient au rythme de cette voix. Elle résonnait alors dans de nombreux autres lieux historiques de l’Inde, pure, puissante, belle.

C’était la voix de Pandit Shyam Sundar Goswami, un chanteur classique indien bien connu de l’époque moderne… Il parvint à l’oreille du grand connaisseur de musique classique, Sri Gopalkrishna Gandhi, qui, durant son mandat de gouverneur du Bengale occidental, invita Pandit Goswami à se produire d’abord à la Flag Staff House de Barrackpore, puis au Raj Bhavan même. Pendant les concerts, Panditji révèle l’âme du raga où se cachent les humeurs et les sentiments : mélancolie, doute, anxiété, amour, bonheur, joie…

Ses distinctions incluent des termes tels que « bijou », « magie » de la part des critiques.

En décembre 2010, Panditji a obtenu une bourse du gouvernement français et a séjourné à la Cité Internationale des Arts à Paris, où, avec des musiciens venus du monde entier (flûtistes, violoncellistes, saxophonistes, violonistes et autres), il a recherché et travaillé sur des chansons du Moyen Âge.

Année après année, il a été invité à se produire dans des auditoriums et des théâtres en Europe (et au-delà), dans plusieurs lieux célèbres : le Théâtre de Locarno, Lugano, Ascona, et la radio du Tessin (Suisse), en Belgique, en France – Paris, Lyon, Chambéry, Montpellier, Toulouse, Grasse, Perpignan et également dans certaines églises et salons privés.

Pandit Goswami a participé à des festivals renommés – parmi eux, le festival de l’île de France, le festival des Arts Sacrés de Champeaux, le festival Les Orientales, le festival international des Musiques Sacrées du Monde à Fès au Maroc, la Conférence de Musique du Monde en Suisse, la Conférence de Musique de l’État du Bengale-Occidental, le Parlement du Bangladesh, le festival des Sacrées Journées de Strasbourg, et bien d’autres encore….

Il a maîtrisé les chants du « Geet Govind », une œuvre de poésie et de chansons de Jayadeva, un poète très réputé du XIIe siècle.

Son premier album « Peace N Harmony » a été publié en 2009 par l’artiste Shanu Lahiri, suivi de cinq autres albums.

Panditji anime aussi des ateliers dans divers établissements éducatifs en Inde et à l’étranger.

Dans le subtil frémissement du silence, une note s’éveille.

Elle ne vient pas par la force — elle s’épanouit. Le raga déploie ses pétales invisibles et éveille le printemps intérieur de l’âme.

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T20:30:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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