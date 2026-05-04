Créa’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Amusez-vous à fabriquer des sacs à l’effigie de Fifi et ses acolytes.

Pour les 5-10 ans

Mercredi, venez créer, fabriquer, bidouiller, inventer !

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T15:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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