Spectacle : ReplayEr – Festival 1500 coups Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Spectacle : ReplayEr – Festival 1500 coups Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 10 juin 2026.
Avons-nous vraiment le choix ? Qui peut vraiment se prétendre libre ? A travers RePlayEr redéfinissez la liberté dans une aventure, épique, moderne et sincère.
Dans une construction interactive, bâtie comme un jeu-vidéo et basée sur les choix du public, voyagez, découvrez et « jouez » en compagnie de fantastiques personnages dans un monde qui n’attend que vous pour être façonné.
Spectacle organisé en partenariat avec le Centre des arts de la scène
mercredi 10 juin de 16h à 17h
auditorium (niveau -1)
Public ado-adulte
Sur inscription à partir du 10 mai sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Spectacle présenté dans le cadre du Festival « 15 cents coups », dédié à la jeune création et mis en place par le Centre des Arts de la Scène.
Le mercredi 10 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Sur inscription à partir du 10 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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