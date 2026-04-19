Graine de science : De la graine à la plante ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Avec Graine de sciences : de la graine à la plante, les enfants sont invités à plonger dans le monde fascinant du vivant . Comment une simple graine peut-elle donner naissance à une plante ? De quoi a-t-elle besoin pour grandir ? À travers des expériences ludiques, des observations et des manipulations, les jeunes participants découvriront les secrets de la germination et le rôle essentiel de l’eau, de la lumière et du sol.

Cet atelier propose d’explorer pas à pas les différentes étapes de la croissance des plantes, tout en éveillant la curiosité scientifique et le sens de l’observation. Les enfants pourront expérimenter, poser leurs questions et repartir avec de nouvelles connaissances… et peut-être même l’envie de faire pousser leurs propres plantes à la maison !

Rendez-vous à la bibliothèque pour un moment à la fois éducatif, créatif et amusant, où chacun pourra apprendre en s’émerveillant .

Atelier Graine de sciences – mercredi 10 juin – 16h

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Graine de sciences : de la graine à la plante

Viens découvrir comment une petite graine se transforme en plante grâce à la magie de la nature et de la science !

Expériences, curiosités et observations t’attendent à la bibliothèque pour devenir un vrai petit scientifique.

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h00 à 17h10

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:10:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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