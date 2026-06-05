Songe d’une nuit d’été : Plongez dans la pièce de Shakespeare ! Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Au cœur

d’une forêt labyrinthe où palpitent les premiers émois, se croisent et se

décroisent des amoureux passionnés ou éconduits en fuite, des créatures

magiques puissantes et malicieuses et une troupe de théâtre amateur qui prépare

avec maladresse un spectacle pour les noces de leur roi.

Cette

pièce poétique et fantaisiste est une méditation sur les pouvoirs du rêve et de

l’imagination face à une réalité parfois cruelle et rationnelle. C’est

également une réflexion sur la force de la théâtralité et du phénomène

merveilleux de la représentation. « Nous

sommes faits de la même étoffe que nos songes et notre vie infime est cernée de

sommeil » disait Shakespeare.

Par les élèves du parcours découverte Théâtre

13-15 ans, classe de Pascal Seguin.

Salle Collet. Entrée

libre selon les places disponibles.

Les élèves du parcours découverte Théâtre du CMA6 revisitent l’oeuvre du dramaturge anglais.

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée

libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

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