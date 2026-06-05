Songe d’une nuit d’été : Plongez dans la pièce de Shakespeare ! Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Songe d’une nuit d’été : Plongez dans la pièce de Shakespeare ! Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS vendredi 12 juin 2026.
Au cœur
d’une forêt labyrinthe où palpitent les premiers émois, se croisent et se
décroisent des amoureux passionnés ou éconduits en fuite, des créatures
magiques puissantes et malicieuses et une troupe de théâtre amateur qui prépare
avec maladresse un spectacle pour les noces de leur roi.
Cette
pièce poétique et fantaisiste est une méditation sur les pouvoirs du rêve et de
l’imagination face à une réalité parfois cruelle et rationnelle. C’est
également une réflexion sur la force de la théâtralité et du phénomène
merveilleux de la représentation. « Nous
sommes faits de la même étoffe que nos songes et notre vie infime est cernée de
sommeil » disait Shakespeare.
Par les élèves du parcours découverte Théâtre
13-15 ans, classe de Pascal Seguin.
Salle Collet. Entrée
libre selon les places disponibles.
Les élèves du parcours découverte Théâtre du CMA6 revisitent l’oeuvre du dramaturge anglais.
Le vendredi 12 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée
libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Village des start up Arènes de Lutèce – Floorish, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Necense, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Maitre boulanger du Nord – Kundalim X Pizzas Viva Adrianno Farno, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026