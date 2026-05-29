Chœur OTrente : Concerts Liebeslieder Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Ce petit oiseau est le rossignol (Nachtigall), l’oiseau qui ne chante que la nuit, semblant s’adresser à la lune indifférente, compagnon de ceux dont le cœur amoureux contrarie le sommeil. L’époque romantique en fait le symbole de la musique du cœur, expansion mélodique de l’âme, portée par la vague des passions. Ainsi, le chant du rossignol est, pour le poète, comme l’écho et l’expression de sa voix intérieure, dont il essaime les plaintes ou les désirs.

Le chœur OTrente et son chef Louis Gal vous proposent, pour terminer la saison et célébrer l’arrivée des beaux jours, d’en goûter les modulations dans un programme presque exclusivement consacré aux Liebeslieder, « chansons d’amour » de Johannes Brahms.

Accompagnés au piano par Joséphine Ambroselli et Rodolphe Lospied, nous interprèterons les Liebeslieder-Walzer de l’opus 52 ainsi que certains des Neue Liebeslieder-Walzer de l’opus 65. Composées entre 1868 et 1874 sur le rythme de la valse, elles confèrent un caractère authentiquement viennois à des textes d’inspiration polonaise, russe et hongroise, qui furent traduits en allemand par le poète Georg Friedrich Daumer. Dans un dialogue valsé entre le piano et le chœur, Brahms, variant à plaisir les rythmes de cette danse, nous fait entrer dans l’atmosphère raffinée et galante des salons viennois, les principaux motifs de l’idylle, avec une délicate et très mondaine grivoiserie.

Vous entendrez également les Vier Quartette de l’opus 92, autour du thème de la nuit et de l’attente amoureuse, ainsi que deux pièces a capella, Waldesnacht et Es geht ein Wehen, dont l’érotisme apparaît plus explicitement : « Le chant a des accents si horribles, si sauvages, si sombres, que le désir ardent s’est réveillé. »

Ce même désir se change parfois en une douce mélancolie, dont vous apprécierez l’expression dans le poème de F. Rückert – Ich bin der Welt abhanden gekommen – mis en musique par Gustav Mahler pour voix seule et accompagnement de piano ou d’orchestre, et arrangé pour chœur à 16 voix par Clytus Gottwald.

Mais il se retrouve, ardent et sauvage, dans la sombre forêt du Zigeunerleben (op.29 n°3) de Robert Schumann, autour du feu où dansent des bohémiennes aux cheveux dénoués.

12 juin 20h45 en la Basilique Sainte Clotilde (Paris 7), 14 juin 16h à l’Institut National des Jeunes Aveugles (Paris 7)

Choeur : Ensemble Vocal OTrente

Direction : Louis Gal

Piano : Joséphine Ambroselli, Rodolphe Lospied

L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ces concerts Liebeslieder !

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h45 à 22h00

payant

De 0 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T23:45:00+02:00

fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T20:45:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00

Institut National des Jeunes Aveugles 56, boulevard des Invalides 75007 Paris

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