« La Barbichette Cabaret » clôture sa saison à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris
« La Barbichette Cabaret » clôture sa saison à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 12 juin 2026.
LA BARBICHETTE Cabaret, imaginé par Monsieur K., est une épopée nocturne modulable où la nuit se transforme en une célébration artistique unique.
Ce cabaret indiscipliné réinvente l’imaginaire collectif, mêlant poésie, satire, musique et rencontres artistiques éphémères. Inspiré par ses expériences avec Le Secret et Madame Arthur, Monsieur K. crée un espace festif où le public devient partie intégrante du spectacle, vivant des moments insoupçonnés et uniques.
Dans un mélange de disciplines et de saveurs, LA BARBICHETTE Cabaret offre une réflexion légère sur notre société, prouvant que le divertissement peut être à la fois intelligent et salutaire.
Infos pratiques : L’entrée se fera par le Bar à Bulles, 4 bis, cité Veron qui ouvre ses portes dès 18h.
La Chaufferie vous accueillera ensuite à partir de 19h30.
La Barbichette Cabaret, c’est 2 représentations par mois à La Machine du Moulin Rouge et un tarif spécial pour les moins de 27 ans !
Entre drags, chansons et performances : Le cabaret le plus indiscipliné de la capitale « La Barbichette Cabaret » est à retrouver les 12 et 13 mai 2026 prochains à La Machine !
Le samedi 13 juin 2026
de 19h30 à 23h00
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant
De 16 à 48 euros, selon l’emplacement et les services supplémentaires.
(Tarif spécial pour les moins de 27 ans !)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T23:00:00+02:00;2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-barbichette-cabaret-10/
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