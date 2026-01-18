Brocante d’été La Chaise-Dieu
Brocante d’été La Chaise-Dieu dimanche 12 juillet 2026.
Brocante d’été
Le Bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Brocante d’été et vide greniers de 7h à 17h dans le centre du village organisé par Collector 63 avec le soutien de l’association des commerçants de La Chaise-Dieu
.
Le Bourg La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer flea market and garage sale from 7am to 5pm in the village center, organized by Collector 63 with the support of the La Chaise-Dieu merchants’ association
L’événement Brocante d’été La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay