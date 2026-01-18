Brocante d’été La Chaise-Dieu

Brocante d’été

Le Bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Brocante d’été et vide greniers de 7h à 17h dans le centre du village organisé par Collector 63 avec le soutien de l’association des commerçants de La Chaise-Dieu

Le Bourg La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Summer flea market and garage sale from 7am to 5pm in the village center, organized by Collector 63 with the support of the La Chaise-Dieu merchants’ association

