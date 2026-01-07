Brocante d’été

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises variées dans le centre-ville. Les curieux peuvent flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 15 45 38

English :

Individuals and professionals unpack a variety of goods in the city center of Loches. The curious can stroll in search of the rare pearl in a friendly atmosphere.

