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Brocante du quartier Saint-Martin à Saint-Quentin Saint-Quentin

Brocante du quartier Saint-Martin à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin

Brocante du quartier Saint-Martin à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Le Comité des fêtes du quartier Saint-Martin vous invite à participer à la brocante qui aura lieu dimanche 7 juin de 7h à 17h30.

Inscription les mardis et vendredi de 17h à 19h à la salle Saint-Martin, rue de Ham.
Plus de renseignement au 06 70 45 16 11 .
Le Comité des fêtes du quartier Saint-Martin vous invite à participer à la brocante qui aura lieu dimanche 7 juin de 7h à 17h30.

Inscription les mardis et vendredi de 17h à 19h à la salle Saint-Martin, rue de Ham.
Plus de renseignement au 06 70 45 16 11 .   .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11 

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English :

The Comité des fêtes du quartier Saint-Martin invites you to take part in its flea market on Sunday June 7 from 7am to 5:30pm.

Registration on Tuesdays and Fridays from 5pm to 7pm at the Salle Saint-Martin, rue de Ham.
For further information, call 06 70 45 16 11.

L’événement Brocante du quartier Saint-Martin à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois

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