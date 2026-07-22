Informations pratiques

Connerré

Brocante et exposition de véhicules anciens

Terrain de camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un vide-grenier solidaire et une grande exposition de véhicules anciens au profit de Cléa

Au programme un vide-grenier, une brocante et une grande exposition de véhicules anciens, réunissant voitures de collection, youngtimers, motos anciennes et véhicules d’exception.

Cette manifestation a pour objectif de soutenir Cléa, une jeune fille atteinte d’autisme sévère. Les fonds récoltés permettront à l’association de poursuivre ses actions pour améliorer son quotidien et accompagner sa famille.

À cette occasion, l’association lance un appel à tous les clubs de véhicules anciens de la Sarthe, de l’Orne, d’Eure-et-Loir et des départements voisins. Les collectionneurs souhaitant exposer leurs véhicules sont chaleureusement invités à participer à cette journée solidaire. Leur présence offrira au public une exposition variée tout en apportant un précieux soutien à cette noble cause. .

Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 35 39 18 18

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English :

A charity garage sale and a large exhibition of vintage vehicles to benefit Cléa

L’événement Brocante et exposition de véhicules anciens Connerré a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays Perche Sarthois